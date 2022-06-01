Картаполов заявил об изменении подхода к тактике ведения боевых действий России на Украине

Спецоперация проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА Новости.
По его словам, Россия изменила подход к тактике проведения спецоперации.
«Мы практически перестали терять людей. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — рассказал депутат.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.