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    Картаполов: зачистка Мариуполя от нацбатов является одним из ключевых этапов спецоперации ВС РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Картаполов: зачистка Мариуполя от нацбатов является одним из ключевых этапов спецоперации ВС РФ

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    Федеральное агентство новостей

    Зачистка Мариуполя от оставшихся украинских нацбатов является одним из главных этапов спецоперации ВС РФ . Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    В своем интервью ИА SM-News генерал-полковник заявил, что находящиеся на территории завода «Азовсталь» украинские радикалы могут быть ликвидированы российскими военными и силами Народной милиции ДНР уже в ближайшие дни. В настоящий момент укрепрайон на предприятии является последней «болевой точкой» в городе.

    По словам Картаполова, исход всей спецоперации может зависеть от освобождения Донбасса. Сейчас в регионе сосредоточена крупнейшая группировка Вооруженных сил Украины. Разгромив ее подразделения ВС РФ смогут перейти к выполнению оставшихся задач.

    При этом поставки странами НАТО вооружения для ВСУ остается одной из самых острых проблем для России. Российским военным необходимо свести к минимуму боевой потенциал украинской армии и сорвать западные поставки, констатировал Картаполов.

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