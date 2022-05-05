Картаполов: зачистка Мариуполя от нацбатов является одним из ключевых этапов спецоперации ВС РФ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Зачистка Мариуполя от оставшихся украинских нацбатов является одним из главных этапов спецоперации ВС РФ . Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В своем интервью ИА SM-News генерал-полковник заявил, что находящиеся на территории завода «Азовсталь» украинские радикалы могут быть ликвидированы российскими военными и силами Народной милиции ДНР уже в ближайшие дни. В настоящий момент укрепрайон на предприятии является последней «болевой точкой» в городе.
По словам Картаполова, исход всей спецоперации может зависеть от освобождения Донбасса. Сейчас в регионе сосредоточена крупнейшая группировка Вооруженных сил Украины. Разгромив ее подразделения ВС РФ смогут перейти к выполнению оставшихся задач.
При этом поставки странами НАТО вооружения для ВСУ остается одной из самых острых проблем для России. Российским военным необходимо свести к минимуму боевой потенциал украинской армии и сорвать западные поставки, констатировал Картаполов.