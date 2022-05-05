Картаполов: зачистка Мариуполя от нацбатов является одним из ключевых этапов спецоперации ВС РФ

В своем интервью ИА SM-News генерал-полковник заявил, что находящиеся на территории завода «Азовсталь» украинские радикалы могут быть ликвидированы российскими военными и силами Народной милиции ДНР уже в ближайшие дни. В настоящий момент укрепрайон на предприятии является последней «болевой точкой» в городе.