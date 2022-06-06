Картаполов не исключил удары ВС РФ по госучреждениям Украины в ответ на поставки американских РСЗО

ВС РФ могут нанести удары по госучреждениям и объектам транспортной инфраструктуры на Украине, если США передадут ВСУ реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия.
Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, на территории Украины еще «много таких объектов».
«Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми затруднениями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины», — цитирует Картаполова РБК.
Ранее США заявили, что заручились обещанием президента Украины Владимира Зеленского не применять американские РСЗО для ударов по территории России.