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Картаполов не исключил удары ВС РФ по госучреждениям Украины в ответ на поставки американских РСЗО

Картаполов не исключил удары ВС РФ по госучреждениям Украины в ответ на поставки американских РСЗО
U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

ВС РФ могут нанести удары по госучреждениям и объектам транспортной инфраструктуры на Украине, если США передадут ВСУ реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия.

Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, на территории Украины еще «много таких объектов».

«Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми затруднениями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины», — цитирует Картаполова РБК.

Ранее США заявили, что заручились обещанием президента Украины Владимира Зеленского не применять американские РСЗО для ударов по территории России.

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