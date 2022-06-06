Картаполов не исключил удары ВС РФ по госучреждениям Украины в ответ на поставки американских РСЗО

«Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми затруднениями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины», — цитирует Картаполова РБК.