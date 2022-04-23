Карта памяти Exascend Nitro CFexpress Type B объемом 512 ГБ может стать первой картой VPG400, доступной на рынке

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Компания Exascend анонсировала продажи карты памяти Nitro CFexpress Type B объемом 512 ГБ. По словам источника, новинка может оказаться первой картой с сертификатом VPG400, поступившей на рынок.

Компания Western Digital объявила о своих планах выпустить первую в мире карту VPG400 CFexpress Type B еще в мае 2021 года. Однако не похоже, чтобы эти планы были реализованы.





Сертификат VPG400 является гарантией того, что скорость при съемке видео скорость записи будет не ниже 400 МБ/с без потери кадров. По данным Exascend, карта обеспечивает скорость чтения до 1850 МБ/с и скорость записи до 1700 МБ/с. Отметим, что пока никакие, даже самые современные камеры, не могут выводить данные с такой скоростью, ограничиваясь отметкой примерно 850 МБ/с. Другими словами, у карты есть запас на будущее.

Чтобы карта не перегревалась при продолжительной записи, конструкторы предусмотрели охлаждение флеш-памяти 3D TLC с помощью графеновых радиаторов. Степень защиты карты — IP67.

Одновременно компания Exascend анонсировала устройство для работы с картами памяти CFexpress, поддерживающее скорости до 20 Гбит/с, чего достаточно, чтобы переписать все содержимое карты Nitro CFexpress Type B объемом 512 ГБ на компьютер менее чем за пять минут.

Цены пока неизвестны, но ожидается, что карта памяти и устройство для работы с ней появятся в продаже в мае.