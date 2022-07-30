Карпович намекнула на причины расставания с Прилучным в новой песне

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович записала песню, в которой, как посчитали поклонники, она объяснила причину разрыва с российским киноактером Павлом Прилучным.
Актерская пара провела вместе больше года. Однако в мае появились слухи, что артист обручился с новой возлюбленной — коллегой по съемкам Зепюр Брутян.
«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», — подчеркнула звезда «Папиных дочек».
Ранее певица представила видеоклип на песню «Кто мы друг другу?», которую исполнила вместе с LYNX. Многие посчитали, что видео — инсталляция личной жизни звездной четы, полной скандалов и драк.