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Карпович намекнула на причины расставания с Прилучным в новой песне

Карпович намекнула на причины расставания с Прилучным в новой песне
Кадр из сериала «Мажор»

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович записала песню, в которой, как посчитали поклонники, она объяснила причину разрыва с российским киноактером Павлом Прилучным.

 Актерская пара провела вместе больше года. Однако в мае появились слухи, что артист  обручился с новой возлюбленной — коллегой по съемкам Зепюр Брутян.

«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», — подчеркнула звезда «Папиных дочек».

Ранее певица представила видеоклип на песню «Кто мы друг другу?», которую исполнила вместе с LYNX. Многие посчитали, что видео  — инсталляция личной жизни звездной четы,  полной скандалов и драк.

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RusNewsToday24
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