Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс на еженедельной аудиенции

Король Великобритании Карл III весьма неожиданно начал первую аудиенцию с премьер-министром страны Лиз Трасс.
Британская газета Guardian опубликовала короткий ролик, на котором запечатлен момент встречи Карла III и Лиз Трасс.
«Ваше величество, рада видеть вас снова», — поприветствовала короля британский премьер, делая реверанс.
Пока Трасс говорила, что эта встреча для нее большая честь, монарх произнес крайне неожиданную фразу.
«Опять вы? О боже…» — объявил он, хлопнув себя по бокам.
Видео быстро стало вирусным в Сети. Некоторые пользователи думают, что Карл III так пошутил, однако есть и те, кто считают, что реакция монарха была крайне искренней.
В Британии наблюдаются очередные потрясения на финансовых рынках. СМИ пишут о заговорах против Лиз Трасс со стороны «заднескамеечников» из правящей Консервативной партии. По словам преподавателя дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди, сцена «прямиком из офиса премьера» — не что иное, как «политическая неловкость» и «непреднамеренная комедия».
Отметим, что с юмором Лиз Трасс приняла и ныне покойная Елизавета II. Когда-то в молодости нынешний премьер Великобритании активно высказывалась против монархии.
В сентябре этого года у Лиз Трасс состоялась ее аудиенция у королевы Елизаветы II. Над камином в зале, где проходил прием, был девиз на латыни:
«Nemo me impune lacessit» («Никто не оскорбит меня безнаказанно» — перевод).
Королева все помнит, пошутили тогда пользователи соцсетей.