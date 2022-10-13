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Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс на еженедельной аудиенции

Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс на еженедельной аудиенции
Prt Scr t. me/rt_russian

Король Великобритании Карл III весьма неожиданно начал первую аудиенцию с премьер-министром страны Лиз Трасс.

Британская газета Guardian опубликовала короткий ролик, на котором запечатлен момент встречи Карла III и Лиз Трасс.

«Ваше величество, рада видеть вас снова», — поприветствовала короля британский премьер, делая реверанс.

Пока Трасс говорила, что эта встреча для нее большая честь, монарх произнес крайне неожиданную фразу.

«Опять вы? О боже…» — объявил он, хлопнув себя по бокам.

UK Government/CC BY-NC-ND 2.0/flickr.com
UK Government/CC BY-NC-ND 2.0/flickr.com

Видео быстро стало вирусным в Сети. Некоторые пользователи думают, что Карл III так пошутил, однако есть и те, кто считают, что реакция монарха была крайне искренней.

В Британии наблюдаются очередные потрясения на финансовых рынках. СМИ пишут о заговорах против Лиз Трасс со стороны «заднескамеечников» из правящей Консервативной партии. По словам преподавателя дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди, сцена «прямиком из офиса премьера» — не что иное, как «политическая неловкость» и «непреднамеренная комедия».

Отметим, что с юмором Лиз Трасс приняла и ныне покойная Елизавета II. Когда-то в молодости нынешний премьер Великобритании активно высказывалась против монархии.

wikipedia.org / NASA/Bill Ingalls / public domain
wikipedia.org / NASA/Bill Ingalls / public domain

В сентябре этого года у Лиз Трасс состоялась ее аудиенция у королевы Елизаветы II. Над камином в зале, где проходил прием, был девиз на латыни:

«Nemo me impune lacessit» («Никто не оскорбит меня безнаказанно» — перевод).

Королева все помнит, пошутили тогда пользователи соцсетей.

великобритания король карл III лиз трасс
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