Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс на еженедельной аудиенции

В Британии наблюдаются очередные потрясения на финансовых рынках. СМИ пишут о заговорах против Лиз Трасс со стороны «заднескамеечников» из правящей Консервативной партии. По словам преподавателя дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди, сцена «прямиком из офиса премьера» — не что иное, как «политическая неловкость» и «непреднамеренная комедия».