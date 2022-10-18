Карина Мишулина рассказала о постельных сценах с Нагиевым в сериале «Физрук»

Актриса Карина Мишулина работала вместе с Дмитрием Нагиевым в сериале «Физрук». Она рассказала, как снимались постельные сцены.
Звезда честно призналась, что испытывала стресс во время съемок пикантных сцен. До этого такого опыта у нее не было.
«Ну и конечно, Дмитрий, который моментально снял любое стеснение мое, какие-то зажимы, потому что он шутил. Не вспомню дословно, что это было, но – до слез!» — рассказала Мишулина в разговоре с BLITZ+.
Артистка добавила, что костюмеры подобрали ей одежду «голого человека». После этого сниматься в постельных сценах ей стало легче.