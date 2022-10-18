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Карина Мишулина рассказала о постельных сценах с Нагиевым в сериале «Физрук»

Карина Мишулина рассказала о постельных сценах с Нагиевым в сериале «Физрук»
Global Look Press | Anatoly Lomohov

Актриса Карина Мишулина работала вместе с Дмитрием Нагиевым в сериале «Физрук». Она рассказала, как снимались постельные сцены.

Звезда честно призналась, что испытывала стресс во время съемок пикантных сцен. До этого такого опыта у нее не было.

«Ну и конечно, Дмитрий, который моментально снял любое стеснение мое, какие-то зажимы, потому что он шутил. Не вспомню дословно, что это было, но – до слез!» — рассказала Мишулина в разговоре с BLITZ+.

Артистка добавила, что костюмеры подобрали ей одежду «голого человека». После этого сниматься в постельных сценах ей стало легче.

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RusNewsToday24
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