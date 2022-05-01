Карьерные самосвалы БелАЗ перейдут с американских двигателей на российские

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Как пишет Газета.ru со ссылкой на «Авторевю», американские двигатели Cummins и Detroit Diesel, которым ранее комплектовались белорусские карьерные самосвалы БелАЗ, будут заменены на российские – производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ) из Екатеринбурга.

Тот самый «БелАЗ-75319» с двигателем УДМЗ

Из-за введения санкций в отношении Белоруссии производители из США прекратили поставки комплектующих. Дорожная карта по применению в карьерных самосвалах двигателей УДМЗ уже подписана, говорится в заметке.

У белорусского производителя уже есть опыт работы с УДМЗ: в 2018 году в рамках эксперимента был собран 240-тонный «БелАЗ-75319» с 12-цилиндровым V-образным дизелем ДМ-185 объемом 70 литров и мощностью 2536 л.с. Этот самосвал уже несколько лет работает в Тугнуйском разрезе в Бурятии.