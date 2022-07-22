Карьера Киркорова оказалась под угрозой из-за его позиции по ЛГБТ

Карьера звездного российского поп-певца Филиппа Киркорова поставлена под угрозу из-за высказываний самого артиста. Позиция исполнителя по ЛГБТ-повестке может обернуться для него проблемой
Как пишут авторы портала BLITZ+, Киркоров получил популярность благодаря в том числе лояльному отношению к ЛГБТ. Вот только теперь готовиться к принятию новый закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных ценностей, и это может поставить карьеру Киркорова под удар.
«Есть большая угроза для артистов потерять свою аудиторию. Скорее всего они будут молчать на эту тему», — рассказал продюсер Дмитрий Ашуров.
Он добавил, что на самом деле многие артисты считают, что активное продвижение ЛГБТ-повестки не является чем-то похвальным, но все равно следуют ей для собственного хайпа.
Многие западные страны как на уровне правительств, так и общественных организаций продвигают «ЛГБТ-повестку» почти повсеместно, и даже в тех сферах жизни, где раньше такая политика казалась неуместной. Многие отмечают, что в продвижении интересов ЛГБТ-сообществ и меньшинств заинтересованы крупные транснациональные корпорации, которые наживаются за счет выпуска сопутствующих товаров и ЛГБТ-символики.