Карьера Киркорова оказалась под угрозой из-за его позиции по ЛГБТ

Многие западные страны как на уровне правительств, так и общественных организаций продвигают «ЛГБТ-повестку» почти повсеместно, и даже в тех сферах жизни, где раньше такая политика казалась неуместной. Многие отмечают, что в продвижении интересов ЛГБТ-сообществ и меньшинств заинтересованы крупные транснациональные корпорации, которые наживаются за счет выпуска сопутствующих товаров и ЛГБТ-символики.