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Карен Шахназаров выступил против съемок фильмов про СВО в ближайшем будущем

Карен Шахназаров выступил против съемок фильмов про СВО в ближайшем будущем
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер Карен Шахназаров высказался о возможных съемках фильмов о спецоперации на Украине. По мнению кинодеятеля, не нужно торопиться с производством подобных лент.

Шахназаров отметил, что кино на такие сложные темы «должно созреть», поэтому не нужно снимать его в ближайшем будущем. По мнению режиссера, фильмы о СВО надо снять на уровне лент о Великой Отечественной войне.

«Надо ставить цель не просто снять что-то о нынешних важнейших событиях, а сделать хорошее, качественное кино», — заявил Шахназаров в беседе с «Царьградом».

Ранее Карен Шахназаров заявил, что специальную операцию, проводимую Россией на территории Украины, можно сравнить с революцией. Об этом он рассказал в рамках интервью с Ксенией Собчак.

СВО фильм Шахназаров
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