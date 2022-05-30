Карен Шахназаров прокомментировал высказывания Симоньян в адрес Галкина

Сценарист и кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал скандальные высказывания журналистки Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина.
Галкин со своей супругой певицей Аллой Пугачевой уехал в Израиль из-за несогласия с действиями России. Артист в своем микроблоге регулярно выступает с оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны.
Симоньян не смогла сдержать злости из-за агрессивной позиции шоумена и оскорбила его в прямом эфире. Главный редактор RT назвала Галкина гомосексуалистом, вступившим в брак с Пугачевой ради выгоды.
«Я вообще не понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина — он хороший артист, я к нему лояльно отношусь, но шума чересчур. У Симоньян на все личное мнение, она имеет полное право высказываться. Это не значит, что вы должны соглашаться. Мне, например, все это не близко, я никогда не прибегал к подобному, но с другой стороны — у человека есть своя позиция», — высказался Шахназаров в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Режиссер отметил, что Симоньян могла оскорбить Галкина на эмоциях. По его мнению, журналистка не нашла «правильную интонацию», так как находилась в прямом эфире. К тому же, как отметил Шахназаров, артисты всегда должны быть готовы к нападкам на свою персону.