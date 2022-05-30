Карен Шахназаров прокомментировал высказывания Симоньян в адрес Галкина

«Я вообще не понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина — он хороший артист, я к нему лояльно отношусь, но шума чересчур. У Симоньян на все личное мнение, она имеет полное право высказываться. Это не значит, что вы должны соглашаться. Мне, например, все это не близко, я никогда не прибегал к подобному, но с другой стороны — у человека есть своя позиция», — высказался Шахназаров в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».