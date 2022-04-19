Карен Шахназаров бесстрашно воспринял попытки Запада «отменить» русскую культуру

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Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров прокомментировал попытки «отменить» русскую культуру за границей. Его слова прозвучали на встрече «Молодой автор и киноиндустрия».
Шахназаров рассказал, что он вырос в Советском Союзе. И в то время Запад тоже «отменял» культуру. Поэтому нынешние попытки его не пугают, а мир так или иначе будет взаимодействовать с Россией.
«Мы во многом за последние 30 лет потеряли национальную самобытность, думаю, что это большая проблема. Нынешний период — это как раз возврат к себе, надо этим воспользоваться. Это может быть хорошим временем именно для развития культуры», — указал режиссер.
О попытках «отменить» русскую культуру ранее порассуждал режиссер Никита Михалков. По его мнению, европейское сообщество лишится многого, если продолжит русофобскую риторику.