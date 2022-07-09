Карелия, Дагестан и Камчатка вошли в список бюджетных мест для отдыха в России

Операторы TEZ TOUR, FUN&SUN и агентство «Апрель-тур» включили Карелию, Дагестан и Камчатку в список самых выгодных вариантов для внутреннего туризма.
Согласно данным специалистов, четыре дня отдыха в Карелии будут стоить 13 тыс. рублей с человека. В Дагестане россияне смогут провести семь дней за 34 тыс. рублей, а на Камчатке за 38 тыс. рублей.
Кроме того, эксперты отмечают снижение цен на отдых в ОАЭ, где из-за сильной жары спрос среди туристов резко падает. Отдых в Турции подорожал на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщает NEWS.ru.