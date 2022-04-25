Кардиолог Шугушев рассказал об опасности резкого снижения давления у человека

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Резкое снижение артериального давления может быть очень опасно
для организма, поэтому необходимо сразу же звонить в скорую помощь.
Пониженное или повышенное давление нередко провоцирует
инсульт. При резком падении нарушается кровообращение, напомнил кардиолог
Заур Шугушев интервью для радио Sputnik.
«Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у
человека нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. В первую очередь
страдает головной мозг», — отметил кардиолог.
Шугушев также объяснил, что когда человека чувствует
головокружение, то нужно измерить давление. При показаниях тонометра менее
85/65 необходима срочная медицинская помощь.
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