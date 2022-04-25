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    Кардиолог Шугушев рассказал об опасности резкого снижения давления у человека

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кардиолог Шугушев рассказал об опасности резкого снижения давления у человека

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    pixabay.com/PD

    Резкое снижение артериального давления может быть очень опасно
    для организма, поэтому необходимо сразу же звонить в скорую помощь.

    Пониженное или повышенное давление нередко провоцирует
    инсульт. При резком падении нарушается кровообращение, напомнил кардиолог
    Заур Шугушев интервью для радио Sputnik.

    «Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у
    человека нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. В первую очередь
    страдает головной мозг», — отметил кардиолог.

    Шугушев также объяснил, что когда человека чувствует
    головокружение, то нужно измерить давление. При показаниях тонометра менее
    85/65 необходима срочная медицинская помощь.

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