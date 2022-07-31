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Кардиолог Павличенко сообщила о воспалениях и гипертонии из-за злоупотребления черным перцем

Кардиолог Павличенко сообщила о воспалениях и гипертонии из-за злоупотребления черным перцем
pxhere.com

Черный перец обладает массой полезных свойств, однако он может стать причиной развития ряда заболеваний, предупредила кардиолог Светлана Павличенко.

Большинство людей знают о вреде соли, однако о противопоказаниях черного переца осведомлены далеко не все. Эта специя нежелательна для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, передает «ФедералПресс».

Чрезвычайно перченая пища может спровоцировать повреждение сосудов, из-за чего начинаются воспаления и формируются отеки. Злоупотребление специей также грозит скачком артериального давления.

Если черный перец употреблять в меру, то он может принести человеку пользу. Он улучшает пищеварение, способствует усвоению еды, а также является естественным консервантом.

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