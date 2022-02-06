Кардиолог Кореневич: кофе может стать триггером для панической атаки

Кардиолог Кореневич: кофе может стать триггером для панической атаки Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Употребление кофе в правильных дозировках может быть полезным для здоровья. Однако при индивидуальной чувствительности от него лучше отказаться, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

В частности, кофе может спровоцировать паническую атаку, отметила специалист. Однако подобные проблемы решаемы. Для этого их нужно прорабатывать с кардиопсихологом. Об этом Кореневич рассказала на своем YouTube-канале.

«У многих повышается сердцебиение кратковременно, а для человека, склонного к паническим атакам, любая непонятная ситуация может провоцировать эту атаку. То есть, кофе это не причина панический атаки, а запускающий триггер», — объяснила специалист.

В остальных случаях кофе способно принести организму только пользу. Так, напиток снижает риск развития сахарного диабета и уменьшает количество плохого холестерина в крови. Причем работает правило как в случае с молотым кофе, так и с растворимым.

 
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