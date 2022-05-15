Кардиолог Федотов назвал замедление пульса тревожным знаком при проблемах с сердцем

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Замедленный и слабый пульс может быть тревожным сигналом, если у человека есть проблемы с сердцем. Об этом рассказал врач-кардиолог Алексей Федотов.
По словам специалиста, у здоровых людей нормальным показателем пульса считается от 60 до 90 ударов в минуту. Если частота ниже этого предела, значит у пациента брадикардия. Она выступает тревожным знаком при наличии ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.
«Такими проблемами чаще остальных страдают люди старше пятидесяти лет. Чтобы выявить точную причину, пациенту проводят процедуру электрокардиограммы, электрофизиологического исследования и эргометрию», — объяснил Федотов в интервью «Вечерней Москве».
Замедление пульса у человека может сопровождаться и другими симптомами. Например, в таких случаях бывает характерна одышка, слабость, предобморочные состояния и потемнение в глазах.