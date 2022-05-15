Кардиолог Федотов назвал замедление пульса тревожным знаком при проблемах с сердцем

По словам специалиста, у здоровых людей нормальным показателем пульса считается от 60 до 90 ударов в минуту. Если частота ниже этого предела, значит у пациента брадикардия. Она выступает тревожным знаком при наличии ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.