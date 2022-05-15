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    кардинальных новшеств в камере Samsung Galaxy Z Fold4 не стоит ждать, но телевик там будет лучшим среди аппаратов компании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    кардинальных новшеств в камере Samsung Galaxy Z Fold4 не стоит ждать, но телевик там будет лучшим среди аппаратов компании

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    Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 не превратится в настоящий камерофон на уровне флагманов компании.  


    Инсайдер Ice Universe призывает не ждать чуда в этом вопросе. 

    Не ждите кардинальных изменений в камере от этого складного телефона весом менее 260 граммов. Идея Samsung заключается в том, чтобы сделать смартфон тонким и простым в использовании. Конфигурации камеры достаточно, а остальное зависит от оптимизации ПО 

    Далее он написал, что Fold4 получит основной датчик разрешением 50 Мп, ширик разрешением 12 Мп и такого же разрешения телевик с трёхкратным оптическим зумом. Правда, именно последняя камера якобы будет лучшим подобным телевиком среди смартфонов Samsung, превзойдя даже Galaxy S22 Ultra. 

    У Ice Universe очень хорошая репутация: он много раз сообщал точную информацию о смартфонах и датчиках изображения Samsung, включая анонсы новых сенсоров разрешением 50 и 200 Мп. Также он первым показал точные изображения смартфонов с экранами-водопадами. Однако он говорит, что в Fold4 корейский гигант сделает упор на толщину, а недавний рендер Fold4 сопровождался данными о толщине в 7,1 мм, что на 0,7 мм больше, чем у Fold3. И эту информацию предоставил OnLeaks, который вообще практически никогда не ошибается.  

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