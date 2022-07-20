Карачаево-Черкессия отправила участникам СВО три грузовика гуманитарной помощи

Известно, что уроженец Карачаево-Черкессии, генерал-майор Канамат Боташев в июне этого года был посмертно удостоен звания Герой России за подвиг в зоне СВО. Летчик-ас, управляя штурмовиком Су-25, прикрыл своим огнем группу товарищей, которые попали в окружение противника. Однако самолет Боташева был сбит вражеским снарядом. На прощании с летчиком в Карачаевске присутствовал глава КЧР Рашид Темрезов. На могиле журналисты заметили венок от «ЧВК Вагнера». В честь Баташева была названа главная площадь города.