Карачаево-Черкессия отправила участникам СВО три грузовика гуманитарной помощи

Гуманитарный груз для участников специальной военной операции был отправлен из Карачаево-Черкесской Республики.
В общей сложности власти КЧР собрали партию из более 20 тонн гуманитарного груза. Три грузовика 20 июля отправились в зону проведения СВО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном отделении «Единой России».
Сообщается, что один грузовик доставит воду военнослужащим, проходящим лечение в Ростове-на-Дону, а два других отправятся участникам спецоперации на Донбасс.
На прошлой неделе из Карачаево-Черкесии было направлено почти 10 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса и участников СВО. Питьевая вода, продукты питания, одежда для взрослых и детей, а также предметы личной гигиены были собраны при участии мэрии Карачаевского городского округа. По поручению Главы КЧР Рашида Темрезова, региональное отделение «Единой России» ранее направило на Донбасс 165 тонн гуманитарной помощи.
Известно, что уроженец Карачаево-Черкессии, генерал-майор Канамат Боташев в июне этого года был посмертно удостоен звания Герой России за подвиг в зоне СВО. Летчик-ас, управляя штурмовиком Су-25, прикрыл своим огнем группу товарищей, которые попали в окружение противника. Однако самолет Боташева был сбит вражеским снарядом. На прощании с летчиком в Карачаевске присутствовал глава КЧР Рашид Темрезов. На могиле журналисты заметили венок от «ЧВК Вагнера». В честь Баташева была названа главная площадь города.