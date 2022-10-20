Кара Делевинь рассказала, как посетила семинар по мастурбации

Кара Делевинь

Кара Делевинь рассказала изданию Variety, что посетила семинар по мастурбации в рамках работы над документальным сериалом для платформы Hulu под названием “Планета секса”. В проекте модели исследуются вопросы человеческой сексуальности.

По словам модели, этот семинар заставил ее “почувствовать себя ханжой” — она постеснялась раздеться в присутствии других людей. Кара призналась, что рассчитывала на то, что будет сидеть с блокнотом и наблюдать, однако ей предложили снять нижнее белье в присутствии еще шести человек и вручили смазку.

“Я раньше думала, что я симпатичная, модная, молодая, крутая, любвеобильная девушка, но я подумала: “Извините, что? Извините, нет, точно нет, я не буду этого делать”, — вспоминает модель.

Кара рассказала, что посетила и другие необычные мероприятия: на одном из них брали кровь во время оргазма, на другом ей предложили посетить порнотеку. Модель призналась, что съемки этого проекта при этом пошли ей на пользу — это помогло ей вырасти как личности и понять, что в себе нужно поменять.

Кара Делевинь относит себя к пансексуалам (испытывает сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола, гендера и гендерной самоидентификации), в последние годы она встречается с девушками.

Ранее в сети обсуждали странное поведение модели: Кару сфотографировали в аэропорту непричесанной и в носках без обуви. Она выглядела бледной, на ее руках были заметны синяки и обострился псориаз, который проявляется у нее во время стресса. Все это заставило поклонников заподозрить у Делевинь ментальные проблемы. Подозрения усугубили снимки папарацци, на которых подруга Кары, актриса Марго Робби, выходит из ее дома заплаканная и с пакетом с лекарствами в руках.

Несмотря на слухи о ментальных проблемах, Кара вскоре после тех событий вышла в свет. Она посетила вечеринку в Париже в честь презентации ее совместной коллекции с брендом Karl Lagerfeld и выглядела вполне здоровой.