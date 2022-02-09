Капитан Шигин рассказал о внезапном визите ВМФ РФ в логово НАТО, который «приструнит» США

Мнение экспертов
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Россия начала масштабную передислокацию военных кораблей к югу стран НАТО. Капитан первого ранга запаса Владимир Шигин прокомментировал возможности исполинов ВМФ РФ в Средиземном море.

Корабли шестого флота ВМС США, базирующегося в Средиземном море, не раз совершали визиты в Черноморский регион. Пришло время ответных действий. В акваторию Средиземного моря 2 февраля отправились ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Еще шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов причалили на следующий день к сирийскому порту Тартус. 7 февраля пресс-служба Северного флота  сообщила о проходе через Гибралтарский пролив еще трех российский судов с внушительным вооружением на борту. В результате в Средиземноморье появилась мощнейшая со времен СССР группировка кораблей различного профиля, которая сможет успешно противостоять любым наземным, наводным или подводным целям, а также высаживать на побережье десант и военную технику.

Владимир Шигин объяснил, какие цели Россия преследует в Средиземном море. По его словам, сейчас американцы занялись наращиванием своей группировки. Несколько дней назад в Средиземноморье была замечена авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Эйзенхауэр». Россия должна была этому как-то противостоять.

«Наши десантные корабли не ударные, они больше транспортные, что еще раз показывает наше миролюбие», — сказал Шигин.

Эксперт подчеркнул, что это ответные меры. В формирование шестого флота ВМС США входят атомный авианосец типа «Нимиц» USS Harry S. Truman, сопровождающие его корабли и современные эсминцы типа «Арли Берк», вооруженные до зубов. Эта группа несколько дней назад провела тренировки по обеспечению прикрытия воздушного пространства для сухопутных войск в странах Восточной Европы. Во время учений американские истребители-бомбардировщики, взлетев с авианосцев, прошли над территорией Польши, Румынии, Прибалтийских стран и других членов НАТО. В ответ Россия решила «приструнить» западных коллег, чтобы не забывали о ее присутствии.

 
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