Соединенные Штаты передали Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Но западным вооружением пользуются не ВСУ, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Военный эксперт категорически отвергает заявление Запада, которые касаются обучения украинских силовиков. Ераносян с уверенностью утверждает, что HIMARS используют боевики НАТО.
«Я на 250 процентов уверен, что стрельбой из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — заявил капитан первого ранга в беседе с «Украина.ру».
По словам Ераносяна, украинские силовики лишь защищают реактивные системы залпового огня и обслуживают расчеты военнослужащих НАТО. И именно западные военнослужащие наносят удары по освобожденным территориям.