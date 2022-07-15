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Капитан первого ранга Ераносян: вместо ВСУ западное вооружение используют солдаты НАТО

Капитан первого ранга Ераносян: вместо ВСУ западное вооружение используют солдаты НАТО
globallookpress.com/Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты передали Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Но западным вооружением пользуются не ВСУ, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Военный эксперт категорически отвергает заявление Запада, которые касаются обучения украинских силовиков. Ераносян с уверенностью утверждает, что HIMARS используют боевики НАТО.

«Я на 250 процентов уверен, что стрельбой из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — заявил капитан первого ранга в беседе с «Украина.ру».

По словам Ераносяна, украинские силовики лишь защищают реактивные системы залпового огня и обслуживают расчеты военнослужащих НАТО. И именно западные военнослужащие наносят удары по освобожденным территориям.

Вооружение ВСУ НАТО
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