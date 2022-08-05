Запад на сегодняшний момент еще заинтересован в управлении украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил капитан запаса Владимир Гундаров.
По его словам, мнение простых украинцев учитываться не будет. Эксперт объяснил, что у западных стран нет цели улучшить жизнь украинского народа, поэтому пока в Киев поступает оружие от США и стран НАТО, его будут использовать против России.
Однако, как считает Гундаров, все закончится сразу же, когда Киев перестанет сопротивляться. По его мнению, это может случится уже в конце 2020 года.
Капитан назвал два фактора, который могут смести Зеленского с президентского поста. Первый — доклад правозащитников из организации Amnesty International, в котором говорится о нарушения ВСУ в рамках гуманитарного права. Второе — это ракетный удар по СИЗО в Еленовске.
Ранее генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар поддержал доклад о преступлениях ВСУ. По его словам, он полностью поддерживает выводы, изложенные в документе.