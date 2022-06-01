Капитан Дандыкин: исследование затонувшего корабля «Донбасс» прольет свет на тайны ВСУ

Он отметил, что в настоящее время специалисты выискивают пробоины у корабля, после чего устраняют их. Воду откачивают при помощи насосов. По словам Дандыкина, как только судно полностью обследуют, будет решаться вопрос о том, как поднять его со дна, передает «Московский комсомолец».