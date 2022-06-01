Капитан Дандыкин: исследование затонувшего корабля «Донбасс» прольет свет на тайны ВСУ

Российские водолазы продолжают поднимать со дна корабль ВМС Украины «Донбасс». Как продвигаются работы, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
Он отметил, что в настоящее время специалисты выискивают пробоины у корабля, после чего устраняют их. Воду откачивают при помощи насосов. По словам Дандыкина, как только судно полностью обследуют, будет решаться вопрос о том, как поднять его со дна, передает «Московский комсомолец».
«Все переговоры записываются, их можно будет расшифровать. Мы многое что находим сейчас. И то, что находим, не нравится Украине и Западу», — добавил военный эксперт.
Дандыкин сообщил, что после того, как судно поднимут со дна, специалистам предстоит определить, что на нем было. Он выразил уверенность, что содержимое корабля «представляет большой интерес», поскольку позволит пролить свет на некоторые тайны украинских военных.