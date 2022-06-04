Капитан Дандыкин иронично прокомментировал просьбу Стефанчука о немецких подлодках

Украина обладает «большими аппетитами, несмотря на худобу». Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Таким образом он прокомментировал просьбу спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука на встрече с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт о предоставлении подводных лодок Украине. Капитан предположил, что Киев не может смириться с поражением у острова Змеиный или гибелью крейсера «Москва».
Военный эксперт объяснил, что часть немецких подлодок находится в неподобающем состоянии. Однако даже в случае их отправки Украине страна встретится с рядом препятствий: поиском подводников и путем доставки лодок в Киев.
«Фантазеров на Украине очень много. Скоро они, вероятно, потребуют и атомные подводные лодки, а может, и боевые спутники. Все это чистой воды фантазии, уже на грани военной шизофрении», — подловил украинских властей собеседник «ПолитЭксперта».
Капитан обратил внимание, что в настоящее время в акватории Черного моря находятся российские субмарины, которые активно принимают участие в спецоперации на Украине. Дандыкин предположил, что на этом фоне у представителей киевского режима и зарождаются подобные абсурдные мечты.