Капитан Дандыкин иронично прокомментировал просьбу Стефанчука о немецких подлодках

«Фантазеров на Украине очень много. Скоро они, вероятно, потребуют и атомные подводные лодки, а может, и боевые спутники. Все это чистой воды фантазии, уже на грани военной шизофрении», — подловил украинских властей собеседник «ПолитЭксперта».