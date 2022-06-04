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Капитан Дандыкин иронично прокомментировал просьбу Стефанчука о немецких подлодках

Капитан Дандыкин иронично прокомментировал просьбу Стефанчука о немецких подлодках
prt scr youtube.com / MK-TV МК-ТВ

Украина обладает «большими аппетитами, несмотря на худобу». Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал просьбу спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука на встрече с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт о предоставлении подводных лодок Украине. Капитан предположил, что Киев не может смириться с поражением у острова Змеиный или гибелью крейсера «Москва».

Военный эксперт объяснил, что часть немецких подлодок находится в неподобающем состоянии. Однако даже в случае их отправки Украине страна встретится с рядом препятствий: поиском подводников и путем доставки лодок в Киев. 

globallookpress/Hennadii Minchenkoukrinform
globallookpress/Hennadii Minchenkoukrinform

«Фантазеров на Украине очень много. Скоро они, вероятно, потребуют и атомные подводные лодки, а может, и боевые спутники. Все это чистой воды фантазии, уже на грани военной шизофрении», — подловил украинских властей собеседник «ПолитЭксперта».

Капитан обратил внимание, что в настоящее время в акватории Черного моря находятся российские субмарины, которые активно принимают участие в спецоперации на Украине. Дандыкин предположил, что на этом фоне у представителей киевского режима и зарождаются подобные абсурдные мечты.

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