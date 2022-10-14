Капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» объяснил, почему судно можно назвать уникальным

Единственное в мире транспортное судно с ядерной установкой «Севморпуть» покинуло Большой порт Петербурга 9 октября. Капитан Сергей Бралгин рассказал, почему этот контейнеровоз можно назвать уникальным.
По его словам, корабль, по сути, является и рабочим местом, и домом. «Севморпуть» был построен еще в 1988 году в СССР отечественными специалистами.
«Главная особенность заключается в том, что это единственное в мире действующее грузовое гражданское судно с атомной силовой установкой, причем ледового класса, а также крупнейший из построенных лихтеровозов», — отметил Бралгин в беседе с газетой «Петербургский дневник».
Судно перевозит любые негабаритные грузы и контейнеры. Отсюда вытекает еще одна уникальная особенность — на палубе «Севморпути» установлен мощный электрический кран, который может поднимать грузы до 500 тонн. Таким образов корабль способен работать полностью автономно, резюмировал капитан.