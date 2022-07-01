Капитан 3-го ранга запаса Литовкин: Змеиный можно вернуть в любой момент по щелчку пальцев

Россия вывела войска с острова Змеиный 30 июня в качестве жеста доброй воли по отношению к международному сообществу, заявили в Минобороны РФ. Военный обозреватель ТАСС, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин объяснил в беседе с «Народными Новостями», что при необходимости контроль над островом можно вернуть в любой момент, а в крайнем случае — стереть его с лица земли.