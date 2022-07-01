Капитан 3-го ранга запаса Литовкин: Змеиный можно вернуть в любой момент по щелчку пальцев

Россия вывела войска с острова Змеиный 30 июня в качестве жеста доброй воли по отношению к международному сообществу, заявили в Минобороны РФ. Военный обозреватель ТАСС, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин объяснил в беседе с «Народными Новостями», что при необходимости контроль над островом можно вернуть в любой момент, а в крайнем случае — стереть его с лица земли.
«В качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — сказано в сообщении российского военного ведомства.
Любые решения о передислокации войск принимает Генеральный штаб, напомнил Дмитрий Литовкин. По его словам, Змеиный представлял интерес для российских войск в начале спецоперации, поскольку позволял контролировать участок моря до Одессы.
«Нужно исходить из того, что только Генштаб определяет цели и задачи той или иной операции. На начальном этапе спецоперации захват острова Змеиный позволил нам блокировать достаточно крупные силы украинской армии в районе Одессы. РФ создала угрозу потенциальной высадки морского десанта на побережье. Это привело к тому, что украинцы заминировали побережье», — пояснил наш собеседник.
Украинские военные неоднократно предпринимали попытки вернуть контроль над островом. Так, именно атака Змеиного накануне Дня Победы стала одним из самых громких провалов ВСУ за все время российской спецоперации. Во время плохо подготовленного штурма острова, Киев потерял 15 самолетов и вертолетов, несколько десятков беспилотников и около полусотни спецназовцев. Несмотря на громкое фиаско Киев продолжил безуспешные попытки.
«В последнее время над островом были бесовские пляски – он постоянно подвергался налетам авиации, атакам оперативно-тактических ракет «Точка-У». (…) Как отметило Минобороны, это жест доброй воли. Мы предоставили Киеву все возможности, ему осталось разминировать свои территориальные воды», — констатировал капитан 3 ранга запаса.
При необходимости контроль над Змеиным можно вернуть в любой момент, считает военный эксперт, фактически по щелчку пальцев. Кроме того, остается возможность стереть этот клочок суши с лица земли.
«В дальнейшем с островом не будет никаких проблем. Воздушно-космические силы России полностью контролируют всю территорию Украины. Они способны наносить ракетные удары или бомбовые вплоть до западной границы страны. То есть остров можно ликвидировать в любой момент», — резюмировал Литовкин.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Россия продолжит контролировать остров Змеиный после вывода гарнизона.