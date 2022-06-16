Капитан 3-го ранга Алексиевич: НАТО лишилась базы в Очакове из-за спецоперации ВС РФ на Украине

НАТО приступила к строительству военно-морской базы в Очакове еще во время президента Виктора Януковича, но в первые дни спецоперации ВС РФ ее уничтожили.
О планах Североатлантического альянса по расширению влияния в Черном море за счет базы в Очакове рассказал в беседе с изданием «Украина.ру» капитан 3-го ранга Игорь Алексиевич. Он отметил, что попытки освоения Очакова были предприняты со стороны НАТО еще во время президентского срока Виктора Януковича, но тогда против выступила группа советских офицеров-ветеранов. Проект закончили только после госпереворота в Киеве 2014 года. Но уже в первые дни спецоперации ВС РФ база подверглась удару высокоточными ракетами.
«Так что, думаю, выполнять свою работу данный объект уже не в состоянии», — отметил Алексиевич.
Вместе с тем у Очакова было затоплено два корабля ВМС Украины, которые обеспечивали оборону Николаевской области с моря. Первый корабль был затоплен, а второй сняли с дежурства из-за низкого морального духа экипажа.