О планах Североатлантического альянса по расширению влияния в Черном море за счет базы в Очакове рассказал в беседе с изданием «Украина.ру» капитан 3-го ранга Игорь Алексиевич. Он отметил, что попытки освоения Очакова были предприняты со стороны НАТО еще во время президентского срока Виктора Януковича, но тогда против выступила группа советских офицеров-ветеранов. Проект закончили только после госпереворота в Киеве 2014 года. Но уже в первые дни спецоперации ВС РФ база подверглась удару высокоточными ракетами.