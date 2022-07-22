Канцлер Германии Шольц объяснил ненадежность России в поставках газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает Россию надежным поставщиком газа. Его слова передает издание Die Zeit со ссылкой на агентство DPA.
Такое заявление он сделал несмотря на то, что накануне поставки газа из России в Германию по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки магистрали на ремонт. Транзит восстановился утром 21 июля по окончании планового техобслуживания.
«Германия больше не может полагаться на Россию. Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», — заявил Шольц.
Германия рассчитывает отказаться от российского топлива. Однако немецкую экономику ждет «инфаркт» в случае введения полного эмбарго на газ из России, предупредил в эфире телеканала ZDF глава ассоциации химической промышленности страны Кристиан Кульманн.