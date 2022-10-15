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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Евросоюз нужно расширить на Восток

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Евросоюз нужно расширить на Восток
pxhere.com

Олаф Шольц в ходе собрания европейских политиков призвал к расширению Европейского союза, а также к отмене принципа единогласия. Подробности приводит издание Reuters.

По мнению канцлера ФРГ, увеличение стран-участниц ЕС позволит сильнее влиять на мировые процессы.

«ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет еще сильнее влиять на мир», — пояснил он.

Подкрепляя свои слова, Шольц констатировал, что выступает за политику расширения и объединения на Восток. Это, по его мнению, положительно скажется для всех членов Европейского союза.

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