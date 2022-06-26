Канцлер ФРГ Шольц озадачил украинцев словами о нескором восстановлении страны

Немецкий канцлер Олаф Шольц огорчил украинцев, когда прямо заявил, что восстанавливать страну будут они сами, причем не одно поколение.
Выступая перед Правительством Германии, Шольц заявил, что Украине понадобится много денег и времени, чтобы граждане смогли нормально жить в ней.
«Украина нуждается в плане Маршала для восстановления», — отметил немецкий канцлер.
По его словам, уровень разорения, который он наблюдал на Украине, напомнил Германию после Второй мировой войны. При этом восстановление страны потребует огромных финансовых вливаний, а также усилий самих украинцев.
Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Украина должна прекратить все боевые действия на своей территории для обсуждения условий ее членства в Евросоюзе.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.