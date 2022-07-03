Канцлер ФРГ Шольц опроверг обвинения о скандальном ответе по ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает высокомерным скандальный ответ на вопрос журналиста о гарантиях безопасности Украине. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ARD.
Недавно Шольц ответил улыбкой на вопрос журналистки, которая попросила конкретизировать тему предоставления гарантий безопасности Украине. Некоторые СМИ посчитали такой жест политика высокомерным.
Немецкий канцлер, комментируя инцидент отметил, что озвучивает много информации по ситуации вокруг Украины. По его словам, сейчас Германии и ее партнеры ищут возможность для урегулирования кризиса.
«Но сейчас не время говорить о том, как это будет сделано, потому что это может вызвать кризис. И когда тебя спрашивают в третий раз об этом, то можно иногда и сказать, что я уже ответил на этот вопрос», – сказал Шольц.
Политик добавил, что не считает высокомерным свой ответ на уточняющий вопрос журналистки.
Ранее Олаф Шольц заявил, что никто не знает, когда у президента России Владимира Путина закончатся ресурсы на ведение спецоперации на Украине.