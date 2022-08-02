Канцлер ФРГ Шольц лично осмотрит газовую турбину для «Северного потока»

В Siemens заявили, что турбина отремонтирована и готова к отправке в Россию. Сейчас она находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре на заводе Siemens Energy, куда 3 августа и отправится Шольц. Там он осмотрит турбину совместно с гендиректором компании Кристианом Брухом.