Канцлер ФРГ Шольц лично осмотрит газовую турбину для «Северного потока»

Немецкий канцлер Олаф Шольц проведет осмотр турбины для российского газопровода «Северный поток» в среду, 3 августа, сообщил телеканал N-TV.
В Siemens заявили, что турбина отремонтирована и готова к отправке в Россию. Сейчас она находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре на заводе Siemens Energy, куда 3 августа и отправится Шольц. Там он осмотрит турбину совместно с гендиректором компании Кристианом Брухом.
Ранее Шольц предупреждал жителей Германии, что зима в стране будет непростой. По данным немецкого регулятора, газовые хранилища страны заполнены на 69%. Пока поставки регулярны, но ситуация может ухудшиться в любой момент.