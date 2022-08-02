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Канцлер ФРГ Шольц лично осмотрит газовую турбину для «Северного потока»

Канцлер ФРГ Шольц лично осмотрит газовую турбину для «Северного потока»
globallookpress/Sven Hoppe/dpa

Немецкий канцлер Олаф Шольц проведет осмотр турбины для российского газопровода «Северный поток» в среду, 3 августа, сообщил телеканал N-TV.

В Siemens заявили, что турбина отремонтирована и готова к отправке в Россию. Сейчас она находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре на заводе Siemens Energy, куда 3 августа и отправится Шольц. Там он осмотрит турбину совместно с гендиректором компании Кристианом Брухом.

Ранее Шольц предупреждал жителей Германии, что зима в стране будет непростой. По данным немецкого регулятора, газовые хранилища страны заполнены на 69%. Пока поставки регулярны, но ситуация может ухудшиться в любой момент.

Siemens Германия северный поток турбина для СП шольц
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