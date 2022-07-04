Канцлер ФРГ назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление и энергоносители

Рост цен на отопление грозит стать «социальной взрывчаткой» для Германии, предупредил канцлер республики Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
Руководитель страны выразил обеспокоенность по поводу подорожания энергоресурсов в ФРГ. По его словам, увеличение суммы счетов на пару сотен евро может стать неподъемным для многих потребителей.
«Это социальная взрывчатка», — констатировал он.
В этой связи Шольц пообещал оказать государственную помощь как поставщикам, так и потребителям энергии. Канцлер указал на важность действий в обоих случаях. Также он сообщил, что власти совместно с концерном Uniper, импортирующим российский газ и оказавшимся в сложном положении, изучают возможное решение проблемы.