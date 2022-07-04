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Канцлер ФРГ назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление и энергоносители

Канцлер ФРГ назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление и энергоносители
globallookpress/Michael Kappeler/dpa

Рост цен на отопление грозит стать «социальной взрывчаткой» для Германии, предупредил канцлер республики Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Руководитель страны выразил обеспокоенность по поводу подорожания энергоресурсов в ФРГ. По его словам, увеличение суммы счетов на пару сотен евро может стать неподъемным для многих потребителей.

«Это социальная взрывчатка», — констатировал он.

В этой связи Шольц пообещал оказать государственную помощь как поставщикам, так и потребителям энергии. Канцлер указал на важность действий в обоих случаях. Также он сообщил, что власти совместно с концерном Uniper, импортирующим российский газ и оказавшимся в сложном положении, изучают возможное решение проблемы.

газ Германия отопление шольц
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