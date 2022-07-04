Канцлер ФРГ назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление и энергоносители

В этой связи Шольц пообещал оказать государственную помощь как поставщикам, так и потребителям энергии. Канцлер указал на важность действий в обоих случаях. Также он сообщил, что власти совместно с концерном Uniper, импортирующим российский газ и оказавшимся в сложном положении, изучают возможное решение проблемы.