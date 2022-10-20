Канцлер Австрии: запасов газа в стране хватит более чем на девять месяцев

Австрия сможет обходиться без поставок топлива более девяти месяцев, заявил канцлер страны Карл Нехаммер. Он утверждает, что в настоящее время хранилища газа заполнены на 85%. Политик рассказал о текущем состоянии энергосистемы в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе.
«Газохранилища в Австрии заполнены сейчас уже более чем на 85%, а мы ставили цель 80%. Газа в хранилищах нам хватит более чем на десять месяцев, но, что важно, нужно готовиться к следующей зиме», — сказал он.
При этом Нехаммер ушел от вопроса о поставках российского газа в 2023 году. Однако он поддержал идею Еврокомиссии о необходимости совместных закупок энергоресурса и отметил, что одобряет план по введению «потолка» цен на газ, но призвал трезво оценивать риски.
Нехаммер ранее отказывался поставлять украинским бойцам летальное оружие. Он отметил, что Австрия отправила ВСУ шлемы и жилеты, но отказалась давать что-либо для нападения, передает «ФедералПресс».