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Канцлер Австрии пригрозил забрать у «Газпрома» газохранилище, если оно не будет заполнено

Канцлер Австрии пригрозил забрать у «Газпрома» газохранилище, если оно не будет заполнено
globallookpress/Daniel Reinhardt

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти страны могут забрать у российского «Газпрома» газохранилище. Он подчеркнул, что такой вариант развития возможен, если объект не будет заполен «голубым топливом».

Как отметил австрийский политик, его уверили, что природный газ будет поступать в страну в рамках уже достигнутых договоренностей. По словам Нехаммера, Австрия может рассмотреть идею об изъятии газохранилища «Газпрома», если «оно не будет использоваться» — его передадут в распоряжение других поставщиков энергии.

газ природный газ Экономика
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