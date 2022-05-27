Канцлер Австрии пригрозил забрать у «Газпрома» газохранилище, если оно не будет заполнено

Как отметил австрийский политик, его уверили, что природный газ будет поступать в страну в рамках уже достигнутых договоренностей. По словам Нехаммера, Австрия может рассмотреть идею об изъятии газохранилища «Газпрома», если «оно не будет использоваться» — его передадут в распоряжение других поставщиков энергии.