Канцлер Австрии пожаловался на небывалый наплыв украинских беженцев

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не может справиться с наплывом украинских беженцев.
По словам федерального канцлера, Австрия на данный момент приняла 85 тысяч беженцев из Украины, поэтому сейчас страна испытывает проблемы с предоставлением мест для новых желающих.
«Мы уже разместили около 85 000 украинцев, которым предоставляем защиту и которых обеспечиваем. В Австрии чаша переполнена», — заявил Нехаммер в интервью Die Welt.
В связи напряженной обстановкой и нехваткой возможностей для принятия новых беженцев из Украины Вена призвала Еврокомиссию ограничить нелегальную миграцию в ЕС.