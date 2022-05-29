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Канны-2022: победители кинофестиваля и самые яркие образы церемонии закрытия

Во Франции завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Главную награду конкурса, Золотую пальмовую ветвь, жюри присудило сатирическому фильму шведского режиссера Рубена Эстлунда “Треугольник печали”. Гран-при разделили картины “Звезды в полдень” Клер Дени и “Близко” Лукаса Донта. Приз за лучшую режиссуру получил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (“Решение уйти”). Лучшей актрисой была названа Зара Амир-Эбрахими (“Священный паук”), а лучшим актером — Сон Кан Хо (“Посредник”). Награда за лучший сценарий досталась Тарику Салеху (“Мальчик с небес”).

Тем временем на красной дорожке церемонии закрытия звезды соревновались за лучший образ вечера. Мы собрали для вас самые яркие наряды.

Аджа Наоми Кинг Мария Боргес Виктория Боня Мадалина Диана Генеа Кэт Грэм Виктория Сильвстедт Норман Ридус и Диана Крюгер

Джемма Чан Нильс Шнайдер Энди Макдауэлл Хавьер Бардем Дипика Падуконе Росси Де Пальма Чхве Хи Джин и Сон Кан Хо Хелена Гэтсби

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