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Канны-2022: победители кинофестиваля и самые яркие образы церемонии закрытия

Канны-2022: победители кинофестиваля и самые яркие образы церемонии закрытия

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Канны-2022: победители кинофестиваля и самые яркие образы церемонии закрытия

Во Франции завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Главную награду конкурса, Золотую пальмовую ветвь, жюри присудило сатирическому фильму шведского режиссера Рубена Эстлунда “Треугольник печали”. Гран-при разделили картины “Звезды в полдень” Клер Дени и “Близко” Лукаса Донта. Приз за лучшую режиссуру получил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (“Решение уйти”). Лучшей актрисой была названа Зара Амир-Эбрахими (“Священный паук”), а лучшим актером Сон Кан Хо (“Посредник”). Награда за лучший сценарий досталась Тарику Салеху (“Мальчик с небес”).

Тем временем на красной дорожке церемонии закрытия звезды соревновались за лучший образ вечера. Мы собрали для вас самые яркие наряды.

Аджа Наоми КингАджа Наоми КингМария БоргесМария БоргесВиктория БоняВиктория БоняМадалина Диана ГенеаМадалина Диана ГенеаКэт ГрэмКэт ГрэмВиктория СильвстедтВиктория СильвстедтНорман Ридус и Диана КрюгерНорман Ридус и Диана КрюгерНорман Ридус и Диана Крюгер

Джемма ЧанДжемма ЧанНильс ШнайдерНильс ШнайдерЭнди МакдауэллЭнди МакдауэллХавьер БардемХавьер БардемДипика ПадуконеДипика ПадуконеРосси Де ПальмаРосси Де ПальмаЧхве Хи Джин и Сон Кан ХоЧхве Хи Джин и Сон Кан ХоХелена ГэтсбиХелена Гэтсби

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