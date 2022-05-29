Канны-2022: победители кинофестиваля и самые яркие образы церемонии закрытия

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Во Франции завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Главную награду конкурса, Золотую пальмовую ветвь, жюри присудило сатирическому фильму шведского режиссера Рубена Эстлунда “Треугольник печали”. Гран-при разделили картины “Звезды в полдень” Клер Дени и “Близко” Лукаса Донта. Приз за лучшую режиссуру получил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (“Решение уйти”). Лучшей актрисой была названа Зара Амир-Эбрахими (“Священный паук”), а лучшим актером — Сон Кан Хо (“Посредник”). Награда за лучший сценарий досталась Тарику Салеху (“Мальчик с небес”).
Тем временем на красной дорожке церемонии закрытия звезды соревновались за лучший образ вечера. Мы собрали для вас самые яркие наряды.
Аджа Наоми КингМария БоргесВиктория БоняМадалина Диана ГенеаКэт ГрэмВиктория СильвстедтНорман Ридус и Диана Крюгер
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