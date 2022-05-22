Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Наталья Водянова на светских мероприятиях

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Наоми Кэмпбелл
Во Франции продолжается череда приуроченных к Каннскому кинофестивалю светских мероприятий, в списках гостей которых значатся влиятельные люди из мира кино, моды и не только.
Так, в одном из фешенебельных отелей Французской Ривьеры 21 мая состоялся ужин Women in Cinema, на котором чествовали достижения женщин в кинематографе. Среди посетивших его звезд — Наоми Кэмпбелл и Алессандра Амбросио.
Алессандра Амбросио
Наоми Кэмпбелл
В тот же день состоялся гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Адриана Лима, Наталья Водянова, звезда “Игры в кальмара” Ли Чон Джэ и Кьера Чаплин, внучка легендарного комика Чарли Чаплина.
Андре Леммерс и Адриана Лима
Наталья ВодяноваЛи Чон ДжэКьера Чаплин
Фото
Gettyimages.ru