Культура03

Канны-2022: Карла Бруни, Вуди Харрельсон и другие на премьере фильма "Треугольник печали"

Канны-2022: Карла Бруни, Вуди Харрельсон и другие на премьере фильма "Треугольник печали"

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Канны-2022: Карла Бруни, Вуди Харрельсон и другие на премьере фильма “Треугольник печали”

На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма “Треугольник печали” режиссера Рубена Эстлунда — ее посетили Карла Бруни, Вуди Харрельсон, Шарлотта Ле Бон, Итан Хоук и другие звезды.

Ноэль Капри БерриНоэль Капри БерриТони ГаррнТони ГаррнВуди Харрельсон и Сунньи МеллесВуди Харрельсон и Сунньи МеллесДжессика ВангДжессика ВангКарла БруниКарла БруниКарла Бруни

Агата МаксимоваАгата МаксимоваАня РубикАня РубикИтан и Райан ХоукИтан и Райан ХоукВиктория СильвстедтВиктория СильвстедтШарлотта Ле БонШарлотта Ле БонЛеони ХаннеЛеони ХаннеЭмилия ДобреваЭмилия Добрева

Гинта БикуГинта БикуЛеди Виктория ХервиЛеди Виктория Херви

“Треугольник печали” рассказывает о группе людей (пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица), которая после крушения яхты оказывается на необитаемом острове. Главную роль в фильме исполнил Вуди Харрельсон.

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