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На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма “Треугольник печали” режиссера Рубена Эстлунда — ее посетили Карла Бруни, Вуди Харрельсон, Шарлотта Ле Бон, Итан Хоук и другие звезды.
Ноэль Капри БерриТони ГаррнВуди Харрельсон и Сунньи МеллесДжессика ВангКарла Бруни
Агата МаксимоваАня РубикИтан и Райан ХоукВиктория СильвстедтШарлотта Ле БонЛеони ХаннеЭмилия Добрева
Гинта БикуЛеди Виктория Херви
“Треугольник печали” рассказывает о группе людей (пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица), которая после крушения яхты оказывается на необитаемом острове. Главную роль в фильме исполнил Вуди Харрельсон.Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)