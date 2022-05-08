Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам несмотря на фильм Серебренникова в основной программе

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В этом году Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации ряду российских журналистов — об этом изданию The Wrap рассказали два представителя прессы из России, у которых раньше никогда не возникало проблем с допуском на подобные мероприятия.

По словам собеседников издания, глава пресс-службы фестиваля Агнес Леруа объяснила им, что в Каннах “ждали, пока отношения между Россией и Украиной наладятся”, однако этого еще не произошло, а до начала фестиваля осталось менее двух недель. Поэтому было принято решение отказать всем российским журналистам.

На запрос The Wrap Леруа ответила, что одобрение прошли только те СМИ, “которые соответствуют позиции фестиваля относительно ситуации на Украине”. Она не уточнила, есть ли среди аккредитованных журналистов хоть кто-то из России.

Основательница проекта Cinemaholics Екатерина Карслиди также написала в своем твиттере, что организаторы фестиваля в Каннах игнорируют ее письма, хотя она указала, что ее сайт не имеет никакого отношения к российскому правительству.

Окей, Каннский кинофестиваль, нам нужно поговорить, раз уж вы, ребята, не отвечаете на мои электронные письма. До фестиваля осталось меньше двух недель, а вы не одобрили и не отклонили аккредитацию ни одного российского независимого журналиста. Из вашего официального заявления было ясно, что вы не пустите на мероприятие тех, кто работает на государственные СМИ. Но, представьте себе, у нас все еще есть независимые медиа, чья работа в России с самого начала была сопряжена с трудностями. Почему теперь они сталкиваются с таким лицемерным отношением со стороны Франции?

Кирилл Серебренников

По мнению Карслиди, один из крупнейших кинофестивалей в Европе не может игнорировать российских журналистов, когда у него в программе есть российское кино — напомним, что в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля вошел фильм Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского”. Режиссер сейчас находится за границей, в своих соцсетях он открыто высказался против спецоперации на Украине.

Один из информаторов The Wrap предположил, что организаторы фестиваля “не знали, как определить, кто есть кто” и поэтому решили просто отказать всем, чтобы не создавать себе проблемы.

Ранее Большой театр объявил об отмене запланированных на май постановок Кирилла Серебренникова (балет “Нуреев”) и Тимофея Кулябина (опера “Дон Паскуале”).