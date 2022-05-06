Канистру с проводами заложили по адресу проживания журналистов РИА Новости в Берлине

Об инциденте сообщает корреспондент агентства. По его словам, все произошло около 16:30 по местному времени (17:30 по московскому времени). Преступник разбил окно жилого дома бутылкой и скрылся с места происшествия. Затем жильцы осмотрели прилегающую к зданию территорию и обнаружили обмотанную скотчем и проводами канистру.