Канистру с проводами заложили по адресу проживания журналистов РИА Новости в Берлине

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Неизвестные злоумышленники заложили канистру с проводами возле дома в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов столицы ФРГ эвакуировали всех из здания.
Об инциденте сообщает корреспондент агентства. По его словам, все произошло около 16:30 по местному времени (17:30 по московскому времени). Преступник разбил окно жилого дома бутылкой и скрылся с места происшествия. Затем жильцы осмотрели прилегающую к зданию территорию и обнаружили обмотанную скотчем и проводами канистру.
Прибывшие на вызов сотрудники полиции попросили всех немедленно покинуть жилое помещение. В настоящее время возле дома, где живут журналисты РИА Новости и их семьи, ожидают прибытия сапера.
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