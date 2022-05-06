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    Канистру с проводами заложили по адресу проживания журналистов РИА Новости в Берлине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Канистру с проводами заложили по адресу проживания журналистов РИА Новости в Берлине

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    Frank Molter/dpa/Global Look Press

    Неизвестные злоумышленники заложили канистру с проводами возле дома в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов столицы ФРГ эвакуировали всех из здания.

    Об инциденте сообщает корреспондент агентства. По его словам, все произошло около 16:30 по местному времени (17:30 по московскому времени). Преступник разбил окно жилого дома бутылкой и скрылся с места происшествия. Затем жильцы осмотрели прилегающую к зданию территорию и обнаружили обмотанную скотчем и проводами канистру. 

    Прибывшие на вызов сотрудники полиции попросили всех немедленно покинуть жилое помещение. В настоящее время возле дома, где живут журналисты РИА Новости и их семьи, ожидают прибытия сапера. 

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