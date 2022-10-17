Канье Уэст покупает соцсеть Parler. Она известна как платформа консерваторов и сторонников Трампа

Канье Уэст

Канье Уэст покупает социальную сеть Parler, популярную среди консерваторов и сторонников ультраправых взглядов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на организацию. Сделка по приобретению соцсети, предположительно, будет закрыта до конца года. Сумма сделки не раскрывается. Состояние самого рэпера оценивается примерно в два млрд долларов.

В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободное самовыражение, — заявил рэпер в пресс-релизе.

Сам Канье Уэст зарегистрировался в соцсети 17 октября после того, как его заблокировали сначала в инстаграме*, а затем в твиттере (заблокирован в России). Поводом для блокировки стали оскорбительные посты рэпера, которые модераторы сочли антисемитскими.

Социальная сеть Parler известна тем, что позиционировала себя как “твиттер без цензуры”. Она обрела популярность среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа, который во время своего правления жаловался на то, что в твиттере ограничивали свободу слова. На данный момент Трамп заблокирован в твиттере. Кроме того, ранее Канье Уэст заявлял о поддержке Трампа.

Ранее также стало известно, что Канье Уэст оказался и в центре другого скандала: в подкасте он заявил, что Джордж Флойд, смерть которого во время задержания спровоцировала беспорядки в рамках движения Black Lives Matter, на самом деле погиб из-за передозировки наркотиков. По официальной версии, Флойд задохнулся, поскольку полицейский держал колено на его горле дольше девяти минут.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией