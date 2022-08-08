Канье Уэст отреагировал на новость о расставании Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Канье Уэст отреагировал на новость о расставании его бывшей жены Ким Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном. В инстаграме* рэпер опубликовал фейковую обложку газеты The New York Times со следующей надписью:

Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет.

Скриншот из инстаграма* Канье Уэста

Прозвищем Скит Уэст наградил Дэвидсона еще в начале года и называл его так каждый раз, когда высказывался на тему его отношений с Ким. Бойфренда своей экс-супруги рэпер невзлюбил сразу и постоянно вступал с ним в перепалки в соцсетях. Например, Канье даже угрожал избить Дэвидсона.

14 февраля 2022 года Уэст разместил в инстаграме* изображение мужчины, который держит другого в удушающем захвате. Рэпер написал:

По просьбе моей жены, пожалуйста, не делайте ничего со Скитом, я сам разберусь с ситуацией.

Почему он стал так называть избранника Ким, Уэст не объяснял. Но прозвище Skete, которое Уэст использует для Дэвидсона, определенно созвучно с именем Пит. Кроме того, похожие и созвучные слова распространены в сленге. Например, слово sket используется для обозначения кого-то, кто не заботится о морали и спит с кем угодно, не задумываясь о том, состоят ли эти люди в отношениях. Слово skeet относится к эякуляции, а словом skeeter обычно обозначают представителя так называемого “белого отребья” (выражение white trash используется в американском английском для обозначения бедных белых людей и “деревенщины”. — Прим. ред.).

Благодаря Канье Уэсту в популярный словарь сленга Urban Dictionary уже вошло и слово skete. Ему дали такое определение:

Бледный, худой белый чувак, который спит с твоей бывшей.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в 2021 году после семи лет брака, а в марте 2022 года развод был оформлен официально. Расставание с супругой рэпер переживал очень эмоционально. Сначала Уэст публично заявил, что хочет спасти брак, а потом стал конфликтовать с бывшей женой, в том числе из-за детей. Канье заявлял, что Ким не дает ему видеться с ними.

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