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Кандидат в Сенат США Джон Паркер: Россия была обязана помочь Донбассу в борьбе с фашизмом

Кандидат в Сенат США Джон Паркер: Россия была обязана помочь Донбассу в борьбе с фашизмом
Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Луганская и Донецкая народные республики имели полное право на военную помощь для борьбы с фашизмом и защиты своих детей от геноцида со стороны Украины, и Россия была обязана откликнуться на их призыв, заявил кандидат в Сенат США Джон Паркер.

В интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада, основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным, американский политик заявил об очевидной угрозе для России, исходящей от возглавляемых нацистами Вооруженных сил Украины. В частности, Паркер рассказал о спонсировании президентом США Джо Байденом украинских националистов, передает ФАН.

«Так что у них было право на самооборону. Я часто говорю, что сделали бы Соединенные Штаты, если бы талибы вложили миллиарды долларов, которые есть у США, и изменили правительство Канады на антиамериканское правительство, а затем разрешило ИГИЛ* или Аль-Каиде* (признаны террористическими и запрещены в России) распоряжаться их вооруженными силами и ядерным оружием? Что сделали бы Соединенные Штаты? Это то же самое. У нас было право на самооборону, и им также нужно было остановить гуманитарный кризис», — цитирует Паркера российский ФБР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью также стала помощь жителям Донбасса, в течение восьми лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
Донбасс Россия спецоперация Украина фбр
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