Кандидат в Сенат США Джон Паркер: Россия была обязана помочь Донбассу в борьбе с фашизмом

«Так что у них было право на самооборону. Я часто говорю, что сделали бы Соединенные Штаты, если бы талибы вложили миллиарды долларов, которые есть у США, и изменили правительство Канады на антиамериканское правительство, а затем разрешило ИГИЛ* или Аль-Каиде* (признаны террористическими и запрещены в России) распоряжаться их вооруженными силами и ядерным оружием? Что сделали бы Соединенные Штаты? Это то же самое. У нас было право на самооборону, и им также нужно было остановить гуманитарный кризис», — цитирует Паркера российский ФБР.