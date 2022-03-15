Кандидат в президенты Франции сделал неожиданное признание о Путине

События в мире
На чтение 1 мин. Просмотров 315 Опубликовано Обновлено

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Французское издание Le Figaro сообщило о том, что восхищает кандидата в президенты Франции от крайне правых Эрика Земмура в президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Уважение к президенту России строится на том факте, что Путин встал у руля разрушенной страны, но сумел восстановить ее и превратить в великую державу, пояснил свою точку зрения Земмур.

“После распада Совестского Союза Путин, будучи патриотом своей страны, сумел превратить Россию в великую державу. Так вот, будучи патриотом Франции, я хочу защищать интересы наших граждан”, — рассказал изданию возможный будущий лидер страны.

Собеседник французского Le Figaro также напомнил о победе России над армией Наполеона. Земмур считает, что русский народ всегда был довольно жестким, чему способствовали предпосылки исторического характера. Этот факт укрепляет его веру в “природу народов”. Так, русским даже пришлось сжечь свою столицу, чтобы не сдаться французам, привел пример Земмур.

 
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Земмур Путин Франция
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