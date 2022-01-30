Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила за диалог ЕС и РФ в формате конференции

Евросоюз и Россия должны поучаствовать в совместной конференции по безопасности. С такой инициативой выступила кандидат в президенты Франции от правоцентристов «Республиканцы» Валери Пекресс.

Как считает политик, Россия совершенно правомерно беспокоится в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против страны. Именно в связи с этим необходимо провести встречу в формате конференции по безопасности в Европе, уверена Пекресс. Также она поддержала диалог между Москвой и Парижем.

«Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы», — заявила кандидат в президенты.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что европейские государства, включая Францию, сыграли важную роль при составлении письменного ответа США и НАТО на инициативы России по гарантиям безопасности.

загрузка...