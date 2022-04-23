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    Кандидат в президенты Франции Ле Пен сочла результаты предвыборных опросов сомнительными

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кандидат в президенты Франции Ле Пен сочла результаты предвыборных опросов сомнительными

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     IMAGO/stephanie Gouiran/globallookpress

    Итоги предвыборных исследований не внушают доверия, уверена кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

    По словам политика, лидерство действующего главы государства Эммануэля Макрона в опросах перед голосованием вводит в заблуждение. Она выступила перед началом «дня тишины», чтобы обратиться к колеблющимся избирателям.

    «Опросы — это не то, что решает выборы», — добавила кандидат в президенты Франции.

    Напомним, что 24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. В нем сразятся Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.

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