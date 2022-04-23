Кандидат в президенты Франции Ле Пен сочла результаты предвыборных опросов сомнительными

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Итоги предвыборных исследований не внушают доверия, уверена кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.
По словам политика, лидерство действующего главы государства Эммануэля Макрона в опросах перед голосованием вводит в заблуждение. Она выступила перед началом «дня тишины», чтобы обратиться к колеблющимся избирателям.
«Опросы — это не то, что решает выборы», — добавила кандидат в президенты Франции.
Напомним, что 24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. В нем сразятся Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.
загрузка...