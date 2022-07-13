Кандидат в президенты Австрии Розенкранц назвал условие выхода страны из Евросоюза

Вена может выйти из Евросоюза, если объединение примет в свой состав Киев и Тбилиси. Такое мнение выразил кандидат в президенты от Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц.
По его словам, правила ЕС «сейчас выбрасываются за борт». Розенкранц напомнил, что Украине долгое время отказывали в членстве, однако после начала спецоперации она внезапно получила статус кандидата в члены объединения, как и Грузия.
«Когда все это станет реальностью в этом Европейском союзе, то я должен сказать, что нужно подумать, хочется ли быть частью этой семьи в будущем», — подчеркнул Розенкранц.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Еврокомиссия отложила до 2023 года рассмотрение предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.