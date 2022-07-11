Кандидат в премьеры Британии попытался оправдаться за призыв «выслать всех русских» из страны

Председатель комитета палаты общин по иностранным делам, кандидат в премьер-министры Британии Том Тугендхат попытался объясниться за свои слова о том, что из страны нужно «выслать всех россиян».
Тугендхат уточнил, что речь шла не обо всех гражданах РФ, а об определенных категориях людей.
«В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и они заслуживают этого. Вместе с тем нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан», — рассказал парламентарий.
Ранее Тугендхат вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса заявил, что следует выслать из Британии «всех российских граждан до единого», якобы таким образом Лондон защитит интересы своих граждан.
Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что переговоры между Киевом и Москвой возможны только после «победы Украины». Помимо этого, Премьер Бельгии Александер Де Кроо призвал украинского лидера Владимира Зеленского решать украинский конфликт только силовым путем.