Кандидат в премьеры Британии попытался оправдаться за призыв «выслать всех русских» из страны

«В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и они заслуживают этого. Вместе с тем нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан», — рассказал парламентарий.